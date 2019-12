Eric Stehfest (30) offenbart seit seiner Teilnahme an Dancing on Ice immer wieder neue Details über die Beziehung zu seiner Frau Edith. Seit 2015 sind die Schauspieler verheiratet, erst kürzlich verrieten sie, dass sie eine eher lockere Ehe führen. Edith sei bisexuell und habe schon einige außereheliche Romanzen mit Frauen gehabt. Eifersucht sei in ihrer Partnerschaft deshalb oft ein Thema gewesen!

In einem Live-Stream auf Erics Instagram-Account plauderten er und seine Liebste aus dem Nähkästchen: "Ich war früher krankhaft eifersüchtig. Edith auch. Und damit will man nicht leben. Jeder, der das kennt da draußen, weiß, wenn man zu sehr eifersüchtig ist, ist es für einen absolut schädlich, weil es einen zerfrisst." Diesem Gefühl wolle das Ehepaar jetzt den Rücken kehren.

2020 möchten die Stehfests sogar ihr Ehegelübde erneuern. Vor wenigen Wochen teilte Eric diese Neuigkeit via Social Media mit einer süßen Liebesbotschaft an Edith: "Wenn ich in deine Augen eintauche, kann ich ihn sehen, den heimatlichen Hafen. Zwischen Millionen Möglichkeiten bist du keine Wahl, sondern der einzige Schutz, der mir bleibt! Unser Bund wird im kommenden Jahr erneuert. Lass uns niemals aufhören zu tauchen!"

ActionPress Eric Stehfest, Autor

Instagram / edithstehfest_lottalaut Edith und Eric Stehfest, Dezember 2019

Nicole Kubelka / Future Image Eric und Edith Stehfest bei der Modenschau von Marcel Ostertag in Berlin

