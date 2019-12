David (44) und Victoria Beckham (45) sind Eltern von vier gemeinsamen Kindern und nun gab es vor Weihnachten noch etwas ganz Besonderes zu feiern. Wegen Cruz (14) und Nesthäkchen Harper Seven (8) versammelten sich am Samstag hochkarätige Gäste, wie die Mama via Social Media festgehalten hat. Das Nesthäkchen der britischen Star-Familie und sein sechs Jahre älterer Bruder wurden in der Anwesenheit zahlreicher Promis getauft!

Auf ihrem Instagram-Account strotzt Victoria nur so vor Glück: "Heute waren wir stolz darauf zu sehen, wie Harper und Cruz vor unseren Freunden und unserer Familie getauft wurden. Es gibt so viel, wofür wir dankbar sind", schreibt die Designerin zu dem Schnappschuss, der ihre Kids in festlicher Kleidung in einer Kirche zeigt. Vor allem das cremefarbene Kleid mit kuscheligem Überwurf hat es dem Ex-Spice Girls-Mitglied angetan, wie aus einem anderen Beitrag hervorgeht: "Harper Seven sah so wunderschön aus."

Neben den Outfits gab es noch weitere Highlights auf der Feier – vor allem die VIP-Taufpaten: Dabei handelt es sich um Schauspielerin Eva Longoria (44), Musiker Marc Anthony (51), Star-Frisör Ken Paves und Sport-Agent und Geschäftsmann David Gardner. "Ich könnte nicht stolzer auf meine Kinder und nicht dankbarer für meine Familie und die wunderbarsten Taufpaten sein", bringt Victoria erneut ihre Zufriedenheit zum Ausdruck.

Instagram / victoriabeckham Harper Beckham bei ihrer Taufe

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Harper und Cruz Beckham im Dezember 2019

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckhams Tochter Harper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de