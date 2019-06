Was gute Ratschläge betrifft, kann die frischgebackene Mama Eva Longoria (44) auf ihre Freundin Victoria Beckham (45) zählen! Die Schauspielerin wurde vergangenen Juni zum ersten Mal Mama – Söhnchen Santi ist seitdem der ganze Stolz des Desperate Housewives-Stars und seines Partners José Antonio Bastón (51). Mit dem Nachwuchs ließ sich das Paar bekanntlich etwas Zeit – und das hatte offenbar etwas Gutes: Die werdende Mutter konnte sich so nämlich einige gute Erziehungsmethoden von Vic abschauen. Dabei überzeugte Eva vor allem ein Tipp der Designerin!

"Ich liebe Victoria dafür, wie involviert sie bei ihren Kinder ist", verriet die 44-Jährige gegenüber Mirror. Santiago größtenteils einer Nanny überlassen? Das kommt für die brünette TV-Schönheit nicht infrage. "Etwas, das ich von ihr gelernt habe, ist, mit Kindern wirklich kreativ zu sein. Sie ist großartig darin, Aktivitäten zu organisieren", schwärmte Eva weiter von der Vierfach-Mama.

Auch dass Victoria Kinder und Karriere so gut unter einen Hut bekomme, fasziniere die US-Amerikanerin mit den mexikanischen Wurzeln. Bereits sechs Wochen nach der Geburt stand sie deshalb schon wieder für "Dora und die goldene Stadt" vor der Kamera. Das Baby kam selbstverständlich mit. "Ich schätze mich sehr glücklich, dass ich weiterhin tun kann, was ich möchte, und ihn einfach mitbringen kann", so Eva weiter.

KCS Presse / MEGA Eva Longoria und José Antonio Bastón mit ihrem Sohn Santiago in Cannes 2019

Getty Images Victoria Beckham im März 2019

Getty Images Eva Longoria in Cannes 2019

