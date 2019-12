Für Nico Schwanz (41) und Julia Prokopy (24) hat Weihnachten in diesem Jahr eine ganz besondere Bedeutung: Immerhin feiern das Male-Model und die diesjährige Bachelor in Paradise-Kandidatin erstmals zusammen! Ende Oktober haben sie ihre Beziehung offiziell gemacht, seitdem können die zwei nicht aufhören, voneinander zu schwärmen. Kein Wunder also, dass Nico und Julia das Fest der Liebe kaum erwarten können.

Am vergangenen Sonntag teilte der Influencer ein neues Pärchenbild auf Instagram, das bereits vor besinnlicher Stimmung nur so strotzt: Julia und Nico stehen Arm in Arm vor einem Meer aus Kerzen – und vor allem die Beauty könnte kaum verliebter strahlen. "Wir freuen uns schon auf unser erstes gemeinsames Weihnachten. Es kann nur schön werden", schreibt Nico zum Schnappschuss.

Nico und Julia dürften die Zweisamkeit unterm Christbaum auch aus einem anderen Grund genießen: Die beiden führen eine Fernbeziehung! Während die 24-Jährige in Bayern verwurzelt ist, lebt ihr 17 Jahre älterer Partner in Thüringen.

Christoph Hardt / Future Image Julia Prokopy und Nico Schwanz beim RTL-Spendenmarathon 2019

julia_prokopy Nico Schwanz und Julia Prokopy 2019

Christoph Hardt / Future Image Julia Prokopy und Nico Schwanz, November 2019

