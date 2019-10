Julia Prokopy (24) plaudert mal wieder aus dem Nähkästchen! Seit ihrem selbst entschiedenen Abgang aus der Kuppelshow Bachelor in Paradise ist klar, dass das Ex-Playmate sein Herz aber dennoch erfolgreich verloren hat: Nico Schwanz (41) ist der neue Mann an ihrer Seite. Seit einem Monat schwebt das Paar nun überglücklich auf Wolke sieben – und das, obwohl die beiden knapp fünf Stunden voneinander entfernt wohnen!

Während Julia in Dormitz, Bayern, zu Hause ist, wohnt Nico in Berlin. Ob das für das frischgebackene Pärchen wohl ein Problem darstellt? In einer Frage- und Antwortrunde in ihrer Instagram-Story ist die Fernbeziehung der beiden für ihre Follower von großem Interesse. Auf die Spekulationen hat die verknallte TV-Bekanntheit aber eine klare Rückmeldung: "Das mit der Entfernung klappt relativ gut!"

Obwohl Nico und sie nämlich an unterschiedlichen Orten zu Hause sind, kommen die gemeinsamen Mußestunden nicht zu kurz: "Manchmal sind wir bei ihm. Manchmal sind wir bei mir. Das klappt schon ganz gut", freut sich das Model.

