Es ist die Pärchen-News der Woche: Nach seinen Liebes-Pleiten mit Saskia Atzerodt (27), Katja Kalugina (26) und Vanessa Schmitt ist Männermodel Nico Schwanz (41) endlich wieder richtig glücklich. Vor zwei Monaten lernte er die kürzlich ausgeschiedene Bachelor in Paradise-Kandidatin Julia Prokopy (24) in München kennen – bei beiden funkte es auf den ersten Blick. Vor wenigen Tagen machten sie ihre Beziehung nun offiziell. Seitdem können sie auch virtuell ihre Finger nicht voneinander lassen.

So veröffentlichte der Vater eines Jungen nun schon das zweite Pärchenbild innerhalb von zwei Tagen. Darauf sieht man ihn und das Wiesn-Playmate knutschend in einem atemberaubenden Garten. "Liebe ist das einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt", kommentierte der Botox-Freund den Schnappschuss. Die beiden wirken auf der Aufnahme überglücklich. In den dazugehörigen Hashtags machte Nico zudem deutlich, dass er und Julia nicht nur Partner, sondern auch beste Freunde seien.

Viele prominente Kollegen drückten bereits ihre Freude über die neue Liebe von Nico aus. "Nur das Beste für euch!", kommentierte beispielsweise der Die Bachelorette-Zweitplatzierte Daniel Lott. Verkuppelt wurden die zwei übrigens von Dschungelcamp-Teilnehmer Chris Töpperwien (45).

Jürgen Wunderlich Nico Schwanz und Julia Prokopy

Instagram / julia_prokopy TV-Sternchen Julia Prokopy

Instagram / julia_prokopy; Getty Images Julia Prokopy und Nico Schwanz

