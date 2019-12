Auch ein Megastar hat mal Beauty-Probleme! Ruby Rose (33) wird zwar momentan als weibliche Heldin in der Serie "Batwoman" gefeiert, ist aber ursprünglich als Model bekannt geworden. Die gebürtige Australierin zierte bereits unzählige Cover diverser Modemagazine, wie der Vogue, Cosmopolitan oder Instyle. Zuletzt wurde sie sogar als Marken-Gesicht für die Kosmetikfirma Urban Decay ausgewählt. Dass aber auch sie als Topmodel nicht makellos ist, zeigte Ruby nun in einem authentischen Selfie im Netz!

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die 33-Jährige am Dienstag ein Bild von sich, wie sie eingekuschelt in ihrem Bett liegt. Darauf sind ihre Haare zerzaust und sie trägt kein Make-up. "Ja, ich habe Akne…gern geschehen", schreibt sie sarkastisch zu ihrem Foto. Und wer das Bild genauer inspiziert, kann tatsächlich auf Rubys linker Wange mehrere Pickelmale erkennen. Ihre Fans feierten ihre Ehrlichkeit und bedankten sich sogar bei dem Star, dass sie solche Themen in den sozialen Netzwerken beleuchtet. "Ich bin eh viel zu beschäftigt, mir dein hinreißendes Gesicht anzugucken", kommentierte sogar Rumer Willis (31) das Selfie.

Und es ist nicht das erste Mal, dass sich die Brünette Schauspielerin mit ihrem Problem an ihre Fans wendet. Bereits vor zwei Jahren postete sie ein Selfie in ihrer Instagram-Story, welches sie mit Akne-Ausschlag im Gesicht zeigte. Zu dem Zeitpunkt war sie scheinbar genervt, dass so viele über ihr Hautproblem sprachen. "Ja, es ist scheiße. Aber es ist scheiße für mich. Ich verstehe nicht, warum es so viele von euch interessiert?", machte sie ihrem Ärger im Netz damals Luft.

ActionPress Ruby Rose, Oktober 2019

ActionPress Ruby Rose, Oktober 2019

Instagram / rubyrose Ruby Rose, Juli 2018

