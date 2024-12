"Ich habe dir vergeben": Ruby Rose trauert um ihren Vater

Ruby Rose (38) verlor kurz vor Weihnachten ihren Vater. Allerdings hatte die Orange Is The New Black-Bekanntheit eine schwierige Beziehung zu ihrem Papa und haderte mit seinem Tod. Auf Instagram widmete sie ihm deshalb ehrliche Worte. "Ich bin froh, dass wir uns vor ein paar Jahren wiedergetroffen haben, obwohl du dich nicht verändert hast und obwohl es mir wenig Freude bereitet hat. Es war wirklich sehr schwer", offenbarte der Hollywoodstar, fügte allerdings auch hinzu: "Unsere letzten Nachrichten kurz vor deinem Tod waren nette E-Mails und ich bin froh darüber. [...] Ich glaube nicht, dass du dich jemals wirklich entschuldigt hast. Nicht wirklich. Du wusstest nicht, wo du anfangen sollst, aber ich habe dir vergeben. Und das tue ich immer noch. Liebe dich."

Kurz nach diesem bewegenden Statement wurde Ruby bei einem Spaziergang in Los Angeles gesichtet. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Australierin gemeinsam mit ihrem Hund und in Begleitung von zwei Freunden. Auf den Bildern macht das Model einen gefassten Eindruck und zeigt sogar ein strahlendes Lächeln.

Nach mehreren Rollen in großen Produktionen wie Pitch Perfect und "Batwoman" war es länger ruhig um die 38-Jährige. Aus der Superheldenserie zog sie sich bereits nach einer Staffel zurück. Damals gab die TV-Darstellerin bekannt, dass sie die Show aufgrund von Sicherheitsbedenken freiwillig verlassen habe. In einer Stellungnahme gegenüber The Wrap erklärte Warner Bros. TV allerdings, dass sie infolge "mehrerer Beschwerden wegen des Verhaltens am Arbeitsplatz" gefeuert worden sei.

Instagram / rubyrose Ruby Roses Vater

Getty Images Ruby Rose, Schauspielerin