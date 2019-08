Das soll der Grund für die Musikpause sein! Vor wenigen Tagen gab der Musiker Ed Sheeran (28) bekannt, dass er vorerst keine Konzerte mehr geben möchte. Auf der letzten Show seiner "Divide"-Welttournee erklärte der Sänger: "Das ist mein letzter Gig für vermutlich 18 Monate." Die Verkündung dürfte viele seiner Fans ganz schön geschockt haben. Nun hat sein Manager verraten, welche Absichten Ed mit der Auszeit verfolgt – er will Papa werden!

Gegenüber Music Week erklärte Eds Manager Stuart Camp, dass der "Shape of you"-Interpret schon bald Kinder mit seiner Frau Cherry Seaborn (27) haben möchte. "Er wird nicht lange die Beine hochlegen. Er ist nicht die Art von Person, die viel Urlaub macht. Aber Dinge können sich ändern – er könnte schon bald eine junge Familie haben", sagt er. Ein bisschen Hoffnung macht der Manager den Fans dann aber doch. Laut ihm würde der Musiker das Schreiben von Songs zu sehr lieben, als dass er es ganz aufgeben könnte und bereits Ideen für weitere große Touren und Projekte im Kopf haben.

Sein großes Herz für Kinder hat Ed schon zuvor bewiesen. Er unterstützte vor einigen Jahren ein Projekt für Straßenkinder in Liberia und zeigte viel Mitgefühl. "Das Einzige was man tun kann, ist ihnen zu helfen. Mein Instinkt sagt mir, dass wir sie in ein Auto setzen und in ein Hotel bringen, bis wir eine Lösung gefunden haben", sagte er damals.

