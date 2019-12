Yonce Banks hat vergangene Woche das große Queen of Drags-Finale gewonnen! Damit konnte sich die Künstlerin nicht nur über den Titel, sondern auch über vier weitere Gewinne freuen: Neben 100.000 Euro Preisgeld ergatterte Yonce eine Kampagne mit der Kosmetikmarke Mac, eine Reise nach New York und sie darf das Cover der deutschen Cosmopolitan zieren. Doch gerade letzteres bereitet den Fans der Show aktuell Kopfzerbrechen: Sie konnten das Magazin bisher nur vereinzelt in den Zeitschriftenregalen entdecken!

Nachdem das Magazin sein aktuelles Titelbild auf Instagram veröffetnlicht hatte, meldeten sich sofort Follower zu Wort, die die Ausgabe bisher nicht auftreiben konnten! "Ich habe in acht Läden geschaut und sie leider nirgendwo gefunden", kommentierte eine enttäuschte Userin. Ganz ähnlich erging es offenbar vielen anderen, die wütend ihre Meinung kundtaten. Ein Fan klärte dann auf, dass Yonce lediglich die Titelseite einer Spezialausgabe schmücke und diese sei nur in ausgewählten Läden an Flughäfen und Bahnhöfen erhältlich.

Viele Fans finden, dass dies einen bitteren Beigeschmack habe: "Was macht man, wenn man keinerlei Hauptbahnhöfe oder Flughäfen in der Nähe hat und diese bezaubernde Ausgabe kaufen möchte, die meiner Meinung nach in jedem Zeitungsregal liegen sollte, um genau das Zeichen zu setzen, was ihr setzen wolltet. Und dann liegt dort eben eine zweite Ausgabe der Cosmo", ärgerte sich eine Userin. Eine Abonnentin des Magazins prangerte außerdem an: "Ich bin ehrlich gesagt total traurig, dass ich im Abonnement keine Yonce-Ausgabe bekommen habe. Und überhaupt, dass ihr das generell nur als Sonderausgabe verkauft." Was sagt ihr zum Ärger der Fans? Stimmt ab!

Instagram / cosmopolitan_de Yonce Banks auf dem Cover der Spezialausgabe der Cosmopolitan

© ProSieben/Martin Ehleben Aria Addams, Vava Vilde und Yonce Banks im "Queen of Drags"-Finale

Instagram / yoncebanks Yonce Banks, Teilnehmerin bei "Queen of Drags"

