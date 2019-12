Neues Body-Update von Adele Adkins (31). Die Sensations-Sängerin präsentierte vor wenigen Wochen auf der Geburtstagsparty von Rapper Drake (33) einen ganz neuen Körper – die "Hello"-Interpretin hat ordentlich abgespeckt. Dies soll ihr vor allem durch Yoga und Pilates gelungen sein. Doch anscheinend war ihr das noch nicht genug. Jetzt sind neue Fotos aufgetaucht und sie hat fleißig weiter Kalorien verbrannt, denn mittlerweile ist Adele kaum mehr wiederzuerkennen.

Die Oscar-Gewinnerin veröffentlichte auf ihrem Instagram-Account zwei Schwarzweiß-Aufnahmen, die sie in einem weihnachtlichen Setting zeigen. Auf dem ersten Schnappschuss posiert das Stimmwunder mit der Film-Kultfigur Grinch, dabei gerät die grüne Kreatur aber deutlich in den Hintergrund – Adele zieht mit ihrem neuen Körper alle Aufmerksamkeit auf sich. Man muss nämlich zweimal hingucken, um die Mutter eines Sohnes zu erkennen. In einem schwarzen eleganten Abendkleid und ungewöhnlich viel Make-up posierte sie für die Aufnahmen und streckte auf dem zweiten Bild sogar die Zunge raus. "Wir haben beide versucht, Weihnachten zu ruinieren, aber dann sind unsere Herzen gewachsen! Danke, dass du zu meiner Party gekommen bist und uns das Gefühl gegeben hast, wieder Kinder zu sein", schrieb Adele im zugehörigen Bildtext.

Ein Insider verriet, kurz nachdem die Party-Fotos von Drakes Geburtstag erschienen waren, gegenüber Life & Style, wie genau Adele so viel abgenommen hat. So habe sie zum Sport auch ihre Ernährung komplett umgestellt, Kohlenhydrate reduziert, und Naschereien zwischen den Mahlzeiten gestrichen.

