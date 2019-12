Weihnachten kann auch sexy sein! Das bewies Schauspiel-Beauty Marilyn Monroe (✝36) bereits in den 1950er Jahren mit ihrer Version des Klassikers "Santa Baby". Auch Mariah Carey (49) verzauberte ihre Fans erst kürzlich mit einer besonders scharfen Neuauflage ihres Musikvideos zu "All I Want for Christmas". Und das waren natürlich längst noch nicht alle Promi-Damen, die auf verlockende Weihnachtsgrüße setzen: Beauty-Mogulin Kylie Jenner (22) flashte ihre Fans jetzt mit einem verführerischen Gruppenfoto mit ihren besten Freundinnen.

Den hübschen Schnappschuss teilte die Mama der kleinen Stormi Webster (1) nun mit ihren rund 154 Millionen Instagram-Abonnenten. Auf dem Pic posiert Kylie mit ihrer Mädels-Crew – alias Sofia Richie (21), Victoria Villar Roel, Stassie Karanikolaou und Yris Palmer. Alle Ladies tragen den gleichen knallroten engen Weihnachtspyjama, der ihre Figuren umschmeichelt, und werfen sich mit überschlagenen Beinen in Pose. "Santa's Babys", schrieb Kylie passend dazu.

Der Schnappschuss kommt zwar gut bei ihren Fans an, jedoch hätten manche sich ein ganz anderes Motiv von der jungen Mutter gewünscht: "Wo bleibt das Weihnachts-Pic mit Stormi?", fragt sich eine Userin – und bekam viel Zustimmung für ihren Kommentar. Seht ihr das genau so? Stimmt ab!

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Dezember 2019

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylile Jenner

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenners Tochter Stormi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de