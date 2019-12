Carrie Fisher (✝60) hat lange vor ihrem Ableben eine "Todesnachricht" verfasst, die jetzt bei ihrem Bruder für Gänsehaut sorgt. Die Darstellerin von Prinzessin Leia hatte am 23. Dezember 2016 während eines Flugs von London nach Los Angeles einen Herzinfarkt erlitten. Die 60-Jährige starb vier Tage später. Ihr Bruder Todd ist nun zufällig auf eine Botschaft von Carrie gestoßen – in der sie sich quasi aus dem Jenseits zu Wort meldet.

Einige Tage vor Weihnachten durchstöberte Todd den Schreibtisch seiner Mutter Debbie Reynolds (✝84) auf der Suche nach Andenken an seine Schwester. Plötzlich fiel ihm eine handschriftliche Notiz seiner Schwester in die Hände, die er nie zuvor gesehen hatte, wie Page Six berichtete. Sie begann demnach mit den Worten: "Ich bin tot. Wie geht es dir? Ich werde dich bald wiedersehen… Endlich habe ich die Rolle bekommen, für die ich mein ganzes Leben geprobt habe. Gott hat mir die Rolle gegeben."

"Es hat mich einfach umgehauen", beschrieb Carries Bruder seine Reaktion. Bei der Notiz handelt es sich offenbar um eine Drehbuchidee. "Entweder ist es etwas, was Carrie vor langer Zeit niedergeschrieben hat, weil sie eine Geschichte über den Tod plante, oder es hat sich einfach aus dem Jenseits manifestiert", meinte Todd. Posthum ist auch Carries Abschied in "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers": Für den Film wurden alte Szenen mit der Schauspielerin verwendet.

Getty Images Carrie Fisher bei der "Star Wars"-Premiere 2015

Lucasfilm/WENN Mark Hamill, Carrie Fisher und Harrison Ford in "Star Wars"

Getty Images Mark Hamill und Carrie Fischer bei der Golden Heart Gala 2014 in Beverly Hills

