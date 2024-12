Carrie Fisher gibt Freundin kurz vor Tod Lebensweisheit mit

Schauspielerin Sharon Horgan hat kürzlich offenbart, welchen bedeutsamen Rat ihr Carrie Fisher (✝60) kurz vor deren Tod im Jahr 2016 gegeben habe. Bei einem gemeinsamen Abendessen in London, an dem auch der Autor Salman Rushdie teilnahm, hätte die Star Wars-Ikone ihre Lebenserfahrungen mit Sharon geteilt. Carrie habe ihr geraten, in der oft hektischen und überwältigenden Filmindustrie stets die Familie an erste Stelle zu setzen und sich nicht vom Business vereinnahmen zu lassen. Dieser Rat habe Sharon tief beeindruckt und begleite sie bis heute.

Sharon und Carrie hatten sich während der Dreharbeiten zur dritten Staffel der Serie "Catastrophe" angefreundet, in der Carrie die schwierige Schwiegermutter Mia spielte. Am Abend vor Carries tragischem Herzinfarkt auf einem Flug nach Los Angeles hätten sich die beiden Schauspielerinnen mit Salman Rushdie zum Dinner getroffen. "Wir verstanden uns sofort, da wir denselben Sinn für Humor hatten, und sie wusste, wie sehr ich sie bewunderte", erzählte Sharon dem Magazin People. "Sie war unglaublich witzig und schlagfertig." Carrie sei sehr unterstützend gewesen und nutzte ihre eigenen Erfahrungen, um Sharon Ratschläge zu geben. So habe sie Sharon unter anderem ermahnte, ihre Beziehung zu schützen – ein Hinweis auf ihren damaligen Ehemann Jeremy Rainbird, von dem sie sich 2019 scheiden ließ. "Aber es ist nicht immer so einfach, oder?" fügte Sharon hinzu. "Alles passiert aus einem bestimmten Grund."

Carrie, die durch ihre Rolle als Prinzessin Leia in "Star Wars" weltberühmt wurde, habe laut Sharon das Gefühl gehabt, in Hollywood nicht immer die Chancen bekommen zu haben, die sie sich erhofft hätte. "Sie liebte es, in 'Catastrophe' mitzuspielen, und wünschte, sie hätte mehr Möglichkeiten gehabt, solche Charaktere zu spielen", sagte Sharon. "Ich denke oft an sie und wünschte, sie wäre noch hier, damit ich ihr weitere Rollen schreiben könnte." Sharon finde Trost darin, dass Carrie durch zahlreiche Beiträge in den sozialen Medien weiterhin präsent ist. "Es ist verrückt, aber ich liebe es", sagte sie. "Ich liebe es, sie immer noch als die lustigste Person im Raum zu sehen."

Getty Images Carrie Fisher, Schauspielerin

Getty Images Schauspielerin Carrie Fisher im Jahr 1980

