An diesen Schauspieler verlor Carrie Fisher ihre Unschuld!

Ein Schauspielkollege verrät jetzt schlüpfrige Details zu Star Wars-Prinzessin Carrie Fisher (✝60). Griffin Dunne packt gegenüber Page Six aus: Mit ihm habe die Schauspielerin das erste Mal Sex gehabt. Der This is Us-Darsteller erinnert sich im Gespräch an die Romanze: "Ich habe ihr einen Gefallen getan. Sie hatte einen Freund und wollte nicht, dass er herausfindet, dass sie Jungfrau ist. Mir vertraute sie und überließ mir schließlich die Ehre." Der Serien-Star hätte sich nicht glücklicher schätzen können, verrät er gegenüber dem Medium.

"Ich meine: Schaut sie euch an! Sie sah damals umwerfend aus", schwärmt er gegenüber dem Reporter. Es blieb nicht bei einer einmaligen Liebelei. "Wir haben uns voll und ganz auf die Sache eingelassen. Wir hatten auch mehrere Übungseinheiten", schildert der Schauspieler. Zu einer Liebesbeziehung kam es bei den beiden im Laufe der Jahre zwar nicht, ihre Freundschaft hielt aber bis zu Carries Tod im Jahr 2016 an, erinnert er sich.

Die Schauspielerin wurde 1977 mit dem ersten "Stars Wars"-Film als Prinzessin Leia weltberühmt. In den Jahren danach schlüpfte der Hollywood-Star noch mehrmals in die Rolle der tapferen Kriegerin – zuletzt war sie in den neuen Verfilmungen des Weltraum-Klassikers zu sehen, die in den Jahren 2015 bis 2019 im Kino erschienen. Im letzten Jahr wurde gleich mehrfach an Carrie erinnert: Sie ist posthum mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt worden und war mit "Wonderwell" das letzte Mal in einem Film zu sehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Griffin Dunne, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Action Press / United Archives GmbH Carrie Fisher (†60) als Prinzessin Leia in "Star Wars: Krieg der Sterne"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Enthüllung über Carrie Fishers erstes Mal mit Griffin Dunne? Ich finde es komisch, dass er jetzt darüber spricht. Ich finde es spannend, mehr über die Schauspielerin zu erfahren. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de