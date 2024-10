Billie Lourd erinnert an ihre Mutter Carrie Fisher (†60)

Billie Lourd (32) hat anlässlich des Geburtstags ihrer verstorbenen Mutter Carrie Fisher (✝60) eine bewegende Hommage geteilt. Am 21. Oktober, an dem Carrie 68 Jahre alt geworden wäre, postete Billie auf Instagram ein undatiertes Foto, das sie gemeinsam mit ihrer Mutter zeigt. Sie schrieb dazu: "Meine Mom wäre heute 68 geworden. Geburtstage von verstorbenen Personen sind, gelinde gesagt, seltsam. An jedem Geburtstag meiner Mom versuche ich, sie so gut wie möglich zu feiern, aber heute wollte ich sie einfach nur bei mir haben." Mit diesen Worten teilte Billie ihre tiefe Trauer und Sehnsucht mit ihren Fans.

In ihrem emotionalen Beitrag offenbarte Billie, dass sie an diesem Tag besonders von Traurigkeit überwältigt wurde. Sie erzählte, dass sie nach dem durchschnittlichen Sterbealter von Frauen gegoogelt habe und herausfand, dass amerikanische Frauen im Schnitt 80,2 Jahre alt werden. "Meine Mom starb, als sie 60 war. 60 ist verdammt zu jung zum Sterben", schrieb sie. Billie sprach offen über den Kampf ihrer Mutter mit ihrer Sucht und fügte hinzu: "Ich tat alles in meiner Macht Stehende, um meiner Mom zu helfen, nüchtern zu werden, aber leider konnte sie ihrer Sucht nie entkommen." Sie betonte, wie wichtig es ist, über solche Kämpfe zu sprechen.

Carrie, die am 27. Dezember 2016 im Alter von 60 Jahren verstarb, war nicht nur als Prinzessin Leia in "Star Wars" weltberühmt, sondern auch für ihre Offenheit im Umgang mit ihren persönlichen Herausforderungen. Ihre Tochter Billie, selbst Schauspielerin, setzt dieses Erbe fort und teilt immer wieder intime Einblicke in ihre Gefühlswelt mit der Öffentlichkeit. Durch ihre ehrlichen Worte und Erinnerungen hält sie das Andenken an ihre Mutter lebendig und schafft es, anderen Menschen Mut zu machen.

Getty Images Carrie Fisher bei der Wizard World Comic Con in Chicago 2016

Getty Images Schauspielerin Billie Lourd

