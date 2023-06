Sieben Jahre später: Carrie Fishers (†) letzter Film kommt

Carrie Fisher (✝60) ist ein letztes Mal auf der großen Leinwand. Als Prinzessin Leia in den Star Wars-Filmen wurde die Schauspielerin weltberühmt. Doch im Dezember 2016 mussten die Fans Abschied nehmen, denn die US-Amerikanerin starb überraschend. Danach war sie zwar noch in ihren abgedrehten Projekten zu sehen, aber ihr letzter Streifen stand noch aus. Jetzt kommt Carries letzter Film ins Kino – sieben Jahre nach ihrem Tod.

Laut Deadline feiert "Wonderwell" am 23. Juni seine Premiere. In dem Fantasy-Abenteuer ist Carrie zusammen mit Rita Ora (32) und Nell Tiger Free zu sehen und der Kopf hinter dem Projekt ist Filmemacher Francis Ford Coppola (84). Warum der Film erst sieben Jahre nach Carries Tod im Kino läuft, erklärt Regisseur Vlad Marsavin: "Die visuellen Effekte bei einem Film dieser Größenordnung brauchen Zeit, aber wir wurden von Covid-Lockdowns und natürlich dem Tod unserer wunderbaren Carrie Fisher herausgefordert." Der Verlust der Darstellerin sei für die ganze Crew ein "großer Schock" gewesen.

Auch im April bekam Carrie eine posthume Ehrung: Ihr wurde ein Stern auf dem Walk of Fame verliehen. In einer Pressemitteilung hieß es: "Die Fans werden überglücklich sein zu erfahren, dass ihre Lieblingsfilmprinzessin Carrie Fisher mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt wird!" Der Stern befindet sich nur wenige Meter von dem ihres "Star Wars"-Kollegen Mark Hamill (71) und dem ihrer berühmten Mutter Debbie Reynolds (✝84).

Anzeige

Getty Images Carrie Fisher, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Mark Hamill und Carrie Fisher 2015

Anzeige

Getty Images Mark Hamill und Billie Lourd im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de