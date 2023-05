Teuer: Carrie Fishers "Star Wars"-Kleid wird versteigert!

Für dieses ikonische Stück muss man tief in die Tasche greifen! In sechs Star Wars-Filmen schlüpfte Carrie Fisher (✝60) in die Rolle der Prinzessin Leia – und damit auch in das unverwechselbare weiße Kleid mit den weiten Ärmeln und dem silbernen Gürtel. 2016 ist die Schauspielerin gestorben und nun soll das Kostüm einen neuen Besitzer finden: Das Prinzessin-Leia-Kleid wird versteigert – und die Summe kann sich sehen lassen!

Wie TMZ berichtet, stellt das Auktionshaus Propstore Auction das Kostüm zum Kauf, das die verstorbene Darstellerin im Originalfilm "Star Wars: Episode IV - Eine neue Hoffnung" von 1977 getragen hatte. Ende Juni kann man es in einer dreitägigen Auktion ersteigern – doch dafür muss man einiges hinblättern! Das Haus vermutet, dass das Kleid zwischen einer und zwei Millionen Dollar (ungefähr 930.000 Euro) einbringen wird.

Doch das ist nicht das einzige teure Exponat aus einem Filmklassiker, um das man feilschen kann: Auch Christian Bales (49) Badpot, den er in "The Dark Knight" und The Dark Knight Rises verwendete, steht zum Verkauf. Er wird wohl einen ähnlichen Preis wie das Kleid erzielen. Unter anderem kann man noch Daniel Radcliffes (33) Harry Potter-Kostüm aus "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" und Chris Pratts (43) Star-Lord-Helm aus dem Film Guardians of the Galaxy ergattern.

Getty Images Carrie Fishers Prinzessin-Leia-Kleid von 1977

United Archives GmbH Harrison Ford, Carrie Fisher und Mark Hamill in "Krieg der Sterne"

Getty Images Chriss Pratts Star-Lord-Helm aus "Guardians of the Galaxy"

