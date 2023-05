Von Ehrung ausgeladen: Carrie Fishers Bruder ist stinksauer

Todd Fisher (65) ist schwer enttäuscht! Seine verstorbene Schwester Carrie Fisher (✝60) wird für ihr Lebenswerk und ihr großes Talent geehrt: Die Star Wars-Darstellerin bekommt nach ihrem Tod einen der begehrten Sterne auf dem Walk of Fame in Hollywood verliehen. Im Rahmen einer intimen Feier, die am sogenannten "Star Wars"-Day am 4. Mai stattfindet, soll der Stern enthüllt werden. Doch Carries Bruder Todd wurde zu der Feier nicht eingeladen – und deshalb ist er so richtig sauer!

Gegenüber TMZ erklärt Todd jetzt, dass Carries Familie ihn nicht eingeladen habe. "Als einziger Bruder von Carrie Fisher ist es wirklich verletzend, von diesem besonderen Tag ausgeschlossen zu werden", betont der 65-Jährige. Für ihn sei es eine schwierige Situation. Seiner Meinung nach habe er es nämlich nicht verdient, in eine solche Lage gebracht zu werden. Er sei sich außerdem sicher, Carrie hätte sich gewünscht, dass er mit dabei ist.

Immerhin waren Todd und Carrie auch anwesend, als ihre Mutter Debbie Reynolds ihren zweiten Stern auf dem Hollywood Walk of Fame bekommen hatte. Die US-amerikanische Schauspielerin war 1997 zusätzlich zu ihrem Stern für Kinofilme auch mit einem Stern für Live-Performances geehrt worden.

Getty Images Todd Fisher, Carrie Fishers Bruder

Getty Images Carrie Fisher (†60) im Februar 2015 in Hollywood

Getty Images Debbie Reynolds mit ihrem Sohn Todd, 2003

