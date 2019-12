An wen hat Gerda Lewis (27) so kurz vor dem Start in ein neues Jahr wohl ihr Herz verschenkt? Die ehemalige Bachelorette veröffentlichte in den vergangenen Tagen immer wieder Zeilen im Netz, die eine neue Beziehung in ihrem Leben vermuten lassen. So betonte sie erst am Sonntag, unter anderem wegen einer ganz besonderen Person aktuell bedingungslos glücklich zu sein. Wer für dieses Glück verantwortlich ist? Promiflash hat vier Indizien, warum es sich um Sportler Melvin Pelzer handeln könnte!

Erstens: Die Netz-Offensive

Immer wieder kommentierte Gerda zuletzt die Beiträge ihres Vielleicht-Lovers auf Instagram. Unter einem Foto schrieb sie beispielsweise "Gefällt mir", unter ein anderes, das den Greco-Wrestler mit seiner Hündin zeigt, postete sie "Ihr zwei" und versah die Kommentare stets mit Kuss-Emojis. Von Melvin gab es die schlichte, aber eindeutige Antwort: "Du!"

Zweitens: Ein neuer Mitbewohner?

Melvin ist stolzer Besitzer eines Labradors. Es ist längst bekannt, dass Gerda ein großes Herz für Tiere hat – und anscheinend speziell für den Vierbeiner ihres vermeintlichen Freundes. Zuletzt sah man die Hündin des Öfteren in den Storys der Influencerin und auch bei ihr zu Hause.

Drittens: Gemeinsame Beziehungs-Gedanken

In Gerdas Story konnten ihre Follower kürzlich nachdenkliche Sätze wie "Eines Tages wird jemand in dein Leben kommen und all das verstehen, was jeder Andere falsch versteht" finden. Das Besondere: Die gleichen Zeilen veröffentlichte auch Melvin auf seinem Account.

Viertens: Die Liebesbotschaft

Auf seiner Seite stellte der Blondschopf am Montag ein vielsagendes Zitat online: "Denkst du manchmal über das erste Mal, an dem du jemanden getroffen hast, nach und vergleichst es mit dem Punkt, an dem ihr jetzt steht und denkst: Wow, wer hätte gedacht, dass das geschehen würde?" Dazu verlinkte Melvin Gerda – ein deutliches Zeichen dafür, dass sich die Worte auf sie beziehen.

Instagram / whoismelvin_ Melvin Pelzer, Wrestler

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Instagram-Star

Anzeige

Instagram / whoismelvin_ Melvin Pelzer mit seiner Hündin

Anzeige

ActionPress Gerda Lewis, Dezember 2019

Instagram / whoismelvin_ Melvin Pelzer, Sportler



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de