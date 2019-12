Machen sich Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) zu Außenseitern? Das Herzogspaar verbringt die Feiertage in diesem Jahr nicht wie sonst üblich mit dem Rest der britischen Königsfamilie. Stattdessen sollen sie sich in der Heimat der Ex-Schauspielerin aufhalten. Schon den Weihnachtsauftakt mit Queen (93) Elizabeth II. ließen sie sausen und jetzt musste auch noch Prinz Philip (98) ins Krankenhaus. Wegen der aktuellen Situation sollen Harry und Meghan gebeten worden sein, Weihnachten in England zu feiern.

Wie ein Insider gegenüber The Sun erklärte, habe es schon vor der Erkrankung des 98-Jährigen Gespräche zwischen den Eltern des kleinen Archie Harrison und den Familienmitgliedern gegeben. "Viele finden es schade, dass Harry und Meghan eines der vermutlich letzten Weihnachtsfeste mit der Queen und Philip verpassen werden." Natürlich wollten ihnen alle ihre wohlverdiente Royal-Auszeit gönnen, doch die angekündigten sechs Wochen seien um. "Wie wäre es mit ein paar süßen Familienfotos und Erinnerungen mit Baby Archie? Große Teile der Familie hätten ihn gerne gesehen", meinte die Quelle weiter.

Die Angelegenheit hinterlässt im Umfeld von Harry und Meghan wohl einen unschönen Beigeschmack. "Das Ganze wirkt so, als seien sie rücksichtslos und egoistisch. Vor allem, wenn man das fortgeschrittene Alter der Queen und Philip bedenkt", meinte der Informant. Außerdem fügte er hinzu, dass sich die Neu-Eltern in Kanada befinden sollen, wo sie die Ereignisse des Jahres Revue passieren lassen.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Johannesburg, September 2019

Instagram / theroyalfamily / Chris Allerton Prinz Philip, Prinz Harry, Queen Elizabeth II., Doria Ragland, Archie Harrison und Herzogin Meghan

Getty Images Prinz Philip mit der Queen

