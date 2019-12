Große Sorge um Prinz Philip! Der 98-Jährige zog sich wegen seines fortgeschrittenen Alters bereits seit 2017 immer mehr aus dem öffentlichen Leben der britischen Königsfamilie zurück. In der Vergangenheit hatte der Ehemann von Königin Elizabeth (93) zudem vermehrt mit Krankheiten zu kämpfen. Jetzt schickte der Buckingham Palace eine Meldung raus, die den Fans ziemlich Angst macht: Prinz Philip (98) wurde am Freitagmorgen in ein Londoner Krankenhaus eingeliefert!

Wie der Königliche Palast mitteilte, wurde der Herzog von Edinburgh am Morgen des 20. Dezembers von seinem Wohnort in Norfolk in das King Edward VII Krankenhaus gebracht. Der Prinz soll dort wegen einer Vorerkrankung "beobachtet und behandelt werden." Doch die Fans können nun aufatmen: Offenbar soll es sich bei den Untersuchungen bloß um eine reine Vorsichtsmaßnahme handeln, die dem Royal angeraten wurde.

Die Königliche Hoheit sei zwar mit einem Krankenwagen hingefahren worden, allerdings seien die Aufnahme und der Transport in das Klinikum schon geplant gewesen. Voraussichtlich soll Prinz Philip auch einige Tage dort verbringen, bevor er wieder in den Palast zurückkehren darf.

