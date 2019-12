Bei diesem anstehenden Fest wird ihm schon warm ums Herz! Erst kürzlich wurde bekannt, dass Hollywood-Star Brad Pitt (56) in diesem Jahr sein ganz persönliches Traum-Weihnachten erleben darf: Alle gemeinsamen Kinder mit seiner einstigen Partnerin Angelina Jolie (44) werden den Schauspieler an den Feiertagen besuchen. Wie viel dem sechsfachen Vater tatsächlich an diesem Besuch liegt, plaudert nun ein Insider aus!

Im Interview mit HollywoodLife verrät eine Quelle, wie sehr sich Brad schon auf die Mußestunden mit seinen Sprösslingen freut: "Er wird es so persönlich wie möglich gestalten. Wie jeder andere gute Vater auch, weiß er diese Momente sehr zu schätzen. [...] Er will einfach nur, dass sie an diesen Feiertagen glücklich sind", will ein dem 56-Jährigen nahe stehender Kontakt wissen. Sofern seine Kids zufrieden seien, gelte das nämlich auch für den Filmstar!

"Nur Zeit mit ihnen zu verbringen, wird ihn schon unglaublich glücklich machen. Er freut sich auf tolle, normale Festtage ohne Drama", fügt der Vertraute des "Fight Club"-Darstellers hinzu. Abgesehen von Weihnachten bereite sich die Kino-Bekanntheit aktuell nämlich auf die Award-Saison vor – eine stressige Phase, vor der er sich nur allzu gerne etwas erholen würde.

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

Splash Angelina Jolie und Brad Pitt mit ihren sechs Kindern, März 2011

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

