Großes Jubiläum des RTL-Magazins "Exclusiv": Das Nachrichten- und Unterhaltungsformat wird 2019 schon 25 Jahre alt. Seit einem Vierteljahrhundert gehen Moderatorin Frauke Ludowig (55) und ihr Team allen Belangen rund um Stars und Sternchen auf den Grund. In dieser Zeit hat Frauke von Daniela Katzenberger (33) bis Jennifer Aniston (50) wirklich jeden interviewt, der in der Promi-Landschaft Rang und Namen hat. Und auch optisch hat sich das Gesicht der Sendung kaum verändert.

Aus diesem besonderen Anlass veröffentlichte der Sender nun Einzelaufnahmen der TV-Moderatorin und Fotos von den spannendsten und bedeutendsten Interviews, die die Blondine in ihrer bisherigen "Exclusiv"-Karriere geführt hat. So sieht man die Promi-Expertin unter anderem an der Seite von Hollywood-Größen wie Arnold Schwarzenegger (72) oder Angelina Jolie (44). Aber auch deutsche Hochkaräter wie Heidi Klum (46) zählen zu den Berühmtheiten, die Frauke schon intensiv mit Fragen gelöchert hat. "'Exclusiv' ist das Ergebnis des Engagements und der Kreativität des gesamten Teams. Erfolg schafft Nachahmer, daher gilt es, sich nicht auf seinen Lorbeeren auszuruhen", verriet die 55-Jährige im RTL-Interview. Optisch hat sie sich dazu kaum verändert. Sie setzte schon immer mehr auf die Natürlichkeit und ist über die Jahre auch den blonden Haaren, die mittlerweile heller geworden sind, treu geblieben.

Seit einiger Zeit moderiert Frauke aber nicht nur "Exclusiv", sondern auch die Dating-Formate Der Bachelor, Die Bachelorette und Bachelor in Paradise. Während die Kuppel-Sendungen im TV laufen, führt sie durch die begleitenden Talkshows, in denen die jeweilige Folge noch einmal intensiv besprochen wird.

TVNOW / Gordon Mühle Angelina Jolie und Frauke Ludowig im Jahr 2010

TVNOW Arnold Schwarzenegger und Frauke Ludowig

TVNOW / Astor/ Stefan Frauke Ludowig und Heidi Klum

