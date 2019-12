Bachelor in Paradise begeisterte mit seinem besonderen Finale die Zuschauer! Am Dienstagabend ging das Kuppelformat mit einem ganz neuen Konzept zu Ende: Während im vergangenen Jahr zunächst nur die reine Folge gezeigt wurde und im Anschluss das Wiedersehen stattfand, wurden die aufgezeichneten Sequenzen dieses Mal mit einer Talkshow auf Frauke Ludowigs (55) Sofa verknüpft – ganz wie im amerikanischen Original. Promiflash nennt euch drei Gründe, warum dieses Schema für "Bachelor in Paradise" perfekt ist!

1. Die Kandidaten können live reagieren und diskutieren!

Wie Moderatorin Frauke zu Beginn der Finalsendung betonte, waren tatsächlich alle Kandidaten der Staffel im Studio, um gemeinsam die letzte Folge zu schauen. Entsprechend konnten die Teilnehmer direkt auf die Handlungen reagieren – und das taten die Rosen-Stars auch! Nachdem Filip Pavlovics (25) Zeit unter Palmen gezeigt wurde, rechnete Jade Übach direkt mit dem Hamburger ab und warf ihm vor, während der Dreharbeiten vergeben gewesen zu sein. Besonders hitzig wurde die Situation dann beim Auftritt von Michael Bauer (29): Seine Mitstreiter Aurelio Savina (41), Carina Spack und Eddy Mock griffen den Bayer wegen seiner plötzlichen Trennung von Natalie Stommel verbal an. So viele Diskussionen hätten ohne das Talkshow-Konzept nicht stattfinden können!

2. Es wird direkt geklärt, wer ein Paar ist und wer nicht!

Nach der "normalen" Final-Ausstrahlung mussten die Fans 2018 auf Netz-Reaktionen der Kandidaten warten, in denen dieser bekanntgaben, ob sie noch mit ihrem Kuppelpartner zusammen sind. Dieses Warten wurde den Zuschauern nun genommen: Während ihre letzte Rosenvergabe auf dem Bildschirm lief, saßen Serkan Yavuz (26), Carina und Co. auf der Couch im Studio und mussten anschließend direkt über ihren Beziehungsstatus sprechen. Damit sicherte sich RTL nicht nur viele Exklusivstorys, sondern auch eine Menge neugieriger Zuschauer vor den Mattscheiben.

3. Es war der perfekte Beginn für die RTL-Talkshow-Ära

Erst vergangene Woche hatte der Sender groß angekündigt, im neuen Jahr gleich mehrere Talk-Shows ins Programm aufnehmen zu wollen. So dürfte die "Bachelor in Paradise"-Talk-Runde der optimale Start für diese Projekte gewesen sein – schließlich hätte ein Ausraster im Aurelio-Style auch gut in eine Debatten-Show von Britt Hagedorn (47) gepasst. Ob sich die Produktion diese Methode nun wohl auch für Der Bachelor und Die Bachelorette übernehmen wird?

