Mit diesem Hingucker-Mantel hat Herzogin Kate (37) alle Blicke auf sich gezogen! Am ersten Weihnachtsfeiertag treffen sich die britischen Royals zum alljährlichen Kirchgang. Gemeinsam steuern die Königlichen Hoheiten die St. Mary Magdalena Kirche in Sandringham an – sogar die Queen (93) ist jedes Jahr mit von der Partie. Während das Palast-Oberhaupt heute gewohnt knallig gekleidet war, zeigte sich Kate in gedeckten Farben. Und trotzdem war die Duchess of Cambridge wohl für keinen zu übersehen!

Obwohl Kate keine auffälligen Farben trug, stach die 37-Jährige sofort ins Auge. Ihr grauer, auf Taille geschnittener Mantel mit doppelter Knopfleiste reichte ihr bis zu den Knöcheln. Ein besonderer Hingucker war dabei der Fellbesatz rund um ihren Hals und um die Handgelenke. Dazu kombinierte Kate einen dunkelgrünen Hut, der perfekt mit der gleichfarbigen Clutch und den ebenfalls dunkelgrünen Pumps harmonierte.

Auch perfekt abgestimmt auf Kates Outfit? Ihre Tochter Prinzessin Charlotte (4)! Die Vierjährige bezauberte in einem waldgrünen Mäntelchen, der genauso wie der schicke Überwurf ihrer Mutter zwei Knopfreihen schmückte. Was haltet ihr von Kates Look? Stimmt ab!

Getty Images Camilla Parker Bowles, Queen Elizabeth II., Prinzessin Charlotte und Herzogin Kate, Dezember 2019

Anzeige

Getty Images Prinz George, Prinz William, Prinzessin Charlotte und Herzogin Kate bei der Weihnachtsmesse

Anzeige

Getty Images Prinzessin Charlotte und Herzogin Kate an Weihnachten 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de