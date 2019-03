Sie setzten ganz unterschiedliche Akzente! Bei einer Veranstaltung im Buckingham Palace trafen Herzogin Meghan (37) und Herzogin Kate (37) jetzt zum ersten Mal seit Weihnachten wieder aufeinander. Und die Wahl des Make-ups hätte sich bei den Royal-Ladys kaum stärker voneinander unterscheiden können. Beide Damen sahen fantastisch aus und strahlten um die Wette, doch im direkten Vergleich fiel sofort auf: Kate trat viel natürlicher auf als Meghan.

Zu dem glamourösen Empfang hatte die Queen (92) anlässlich des 50. Jubliäums von Prinz Charles (70) als Prinz von Wales eingeladen. Prinz Harrys (34) Gattin Meghan zeigte sich bei dem Event aufwendig gestlylt mit dunkel geschminkten "Smokey Eyes", Bronze-Puder und einem glänzenden Lipgloss. Kate hingegen setzte auf Natürlichkeit und verzichtete weitgehend auf Schminke: Die Frau von Prinz William (36) trug ein dezentes und unauffälliges Make-up.

Während die schwangere Meghan hin und wieder gerne in den Farbtopf greift, was die Verwendung von Lippenstift und Co. betrifft, zeigt Kate sich meist in einem natürlichen Look. Die preisgekrönte Visagistin Stacey Whittaker verriet diesbezüglich gegenüber Daily Mail: "Kate hat immer einen klassischen Make-up-Stil und hält sich so immer an das königliche Regelwerk." Welcher Look gefällt euch besser? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Herzogin Meghan bei einem Termin im Buckingham Palace, 2019

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Charles, 2019 in London

Getty Images Herzogin Kate bei einem Termin im Buckingham Palace, 2019

