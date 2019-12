Na, wer turtelt denn da ganz versteckt vor sich hin? Mittlerweile weiß alle Welt, dass Cara Delevingne (27) ihre Traumfrau gefunden hat: Pretty Little Liars-Star Ashley Benson (30) macht das Victoria's Secret-Model überglücklich. Trotz aller Glücksgefühle hängen die zwei ihre Liebe nicht an die große Glocke – bis heute lassen regelmäßige Paarfotos auf sich warten. Auch jetzt lebten die Britin und die US-Amerikanerin ihre Emotionen schon beinahe inkognito aus!

Neue Paparazzi-Aufnahmen zeigen Cara und Ashley im Disneyland in Kalifornien. Die anderen Gäste des Freizeitsparks dürften die zwei allerdings nicht auf Anhieb erkannt haben, denn: Die beiden waren mit Kopfbedeckungen und dunklen Sonnenbrillen getarnt. In ihren Aufzügen fühlten sich die zwei offensichtlich so wohl und unbeobachtet, dass sie weder die Finger noch die Lippen voneinander lassen konnten!

Irgendwann tauschten die 27-Jährige und ihre drei Jahre ältere Freundin Kapuze und Mütze gegen zwei Disney-Hüte aus. Zwar erregten die Blitzlicht-Bekanntheiten mit ihren Pluto- und Goofy-Varianten schon etwas mehr Aufsehen – das kümmerte das Pärchen hinterher aber offenbar kaum noch. Kein Wunder: Anlässlich Ashleys Geburtstag hatte Cara doch glatt ein Badewannen-Knutsch-Bild der beiden veröffentlicht! Dagegen sind die aktuellen Fotos für sie vermutlich kaum der Rede wert.

Marksman / MEGA Cara Delevingne und Ashley Benson im Dezember 2019

Marksmnan/ Snorlax / MEGA Ashley Benson und Cara Delevingne in Disneyland

Marksman/ Snorlax / MEGA Cara Delevingne und ihre Freundin Ashley Benson

