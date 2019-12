Was für ein feuchtfröhlicher Geburtstagsgruß! Seit Sommer 2018 weiß es alle Welt: In Ashley Benson (30) hat Cara Delevingne (27) ihre Traumfrau gefunden. Obwohl zuletzt Trennungsgerüchte um die Pretty Little Liars-Darstellerin und das Model die Runde machten, kann ihrem Glück aktuell nichts etwas anhaben. Das bewies die Britin jetzt mit einem besonders aufmerksamen Post zum B-Day der US-Amerikanerin, in dem sie besonders viele Einblicke in ihre Beziehung gewährte!

Obwohl Cara und Ash ihr Privatleben sonst stets aus der Öffentlichkeit heraushalten, machte das bekannte Werbegesicht der Firma Burberry anlässlich des 30. Geburtstags seiner Liebsten eine Ausnahme. In einem Instagram-Beitrag teilte die 27-Jährige ihre Liebeserklärung an Ashley: Zum 18. Dezember, dem Geburtstag ihrer Liebsten – mit romantischen Worten, inklusive vieler Paar-Aufnahmen.

Eine zeigt die Blondinen knutschend in der Wanne! "Ich könnte so viel sagen, aber etwas, das ich an uns am meisten liebe und wertschätze, ist, dass ich das nicht tun muss, weil du alles schon instinktiv weißt", lautet nur der Anfang von Caras berührender Liebeserklärung.

"Du lässt mich dusselig sein, du lässt mich wild sein, du gibst mir Freiheit, Sicherheit und ewige Neugier. Ich fühle mich so, als würde ich dich schon mein ganzes Leben lang kennen und ich bin so stolz auf die Frau, zu der ich dich habe heranwachsen sehen", schwärmte die Victoria's Secret-Beauty überwältigt von ihrer Liebe. Übrigens verrät Cara in dem Posting auch die Spitznamen, mit denen sie Ashley versorgt hat: Engelsgesicht, Miesepeter und sogar Zuckerstreusel!

Instagram / caradelevingne Ashley Benson an ihrem Geburtstag

SplashNews.com Cara Delevingne und Ashley Benson bei den US Open

Instagram / caradelevingne Cara Delevingne und Ashley Benson

