Süßer Liebes-Moment bei Rafi Rachek (29) und seinem Boyfriend Sam Dylan (28): Der Rosensammler outete sich dieses Jahr während seiner Teilnahme bei Bachelor in Paradise als homosexuell und überraschte damit alle Zuschauer. Kurze Zeit später stellte er dann seine Liebe vor – er und Prince Charming-Kandidat Sam sind liiert. Seitdem hilft dieser Rafi dabei, mit seinem neuen Leben zurechtzukommen. Dazu zeigte er seinem Liebsten jetzt noch etwas anderes, nämlich sein erstes Weihnachten.

Der gebürtige Kurde hat offensichtlich die christlichen Festlichkeiten noch nie hautnah miterlebt, wie er in einem aktuellen Instagram-Post gestand: "Frohe Weihnachten euch allen. Eigentlich kenne ich Weihnachten nur aus Filmen, und hätte niemals gedacht, dass es so schön sein kann und das mich eine fremde Familie so herzlich aufnimmt." Trotz des ganzen Festtagsprunks ist Sam für Rafi das größte Geschenk, wie er weiter verriet. Scheint, als würden die Angehörigen des Influencers den ehemaligen Die Bachelorette-Kandidaten an der Seite ihres Sohnes voll und ganz akzeptieren.

Nach seinem Coming-out muss sich Rafi erst an viel Neues gewöhnen. Zum Beispiel wie es ist, einen Mann in der Öffentlichkeit zu küssen. Aktuell ist er da noch sehr zurückhaltend, wie sein Freund Sam verriet. Sie knutschen vorerst nur zu zweit zuhause.

Instagram / rafirachek Rafi Rachek, Reality-Star

Instagram / houseofdylan Sam Dylan, Influencer

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Rafi Rachek

