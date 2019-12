Diese Aufnahmen hatten seine Fans und nicht zuletzt natürlich seine Ehefrau erschüttert! Ende November waren Bilder und Videos aufgetaucht, die Justin Timberlake (38) beim Händchenhalten mit seiner Schauspielkollegin Alisha Wainwright (30) zeigen. Daraufhin hat sich der Ehemann von Jessica Biel (37) zwar öffentlich für sein Verhalten entschuldigt – vergessen ist der Vorfall aber noch lange nicht. Damit zumindest privat Gras über die Sache wächst, legt sich der "Sexy Back"-Sänger offenbar mächtig ins Zeug!

Wie ein Insider Us Weekly berichtete, versuche Justin aktuell, sich in Gegenwart seiner Frau von seiner besten Seite zu zeigen: "Er ist seither sehr süß zu ihr und stellt sicher, dass sie weiß, wie viel sie ihm bedeutet. Er gibt sich viel Mühe", verriet die Quelle. Dennoch sei für Jessica nichts mehr wie zuvor – sie soll noch immer "sehr verletzt und ihm gegenüber verärgert" sein.

Obwohl die Mutter des gemeinsamen Sohnes Silas Randall Timberlake (4) also noch an der Geschichte zu knabbern hat, glaube sie noch an die Partnerschaft. Auch die Schauspielerin kämpfe ihrerseits um ihre Ehe mit Justin. "Jessica und Justin verbringen die Feiertage zusammen und sie ist bereit für ein wenig Zweisamkeit mit ihm", enthüllte der Kontakt weiter.

Getty Images Justin Timberlake, Musiker

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake im Februar 2017

Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel

