Ist in der Beziehung von Johannes Haller (31) und Yeliz Koc (26) alles im Lot? In den vergangenen Monaten wurde das Bachelor in Paradise-Pärchen nicht müde, seine Follower während der Fortschritte ihrer Partnerschaft auf dem Laufenden zu halten: Yeliz und Johannes richteten sich unter anderem ihre Traumwohnung ein. Doch das Weihnachtsfest verbringt das Paar getrennt bei ihren Familien. Ein nachdenklicher Post von Yeliz warf nun einige Fragen auf...

Dass Paare auch mal getrennt voneinander die Feiertage verbringen, ist nichts Ungewöhnliches. Johannes feierte mit seinen Verwandten am Bodensee und auch Yeliz schlemmte mit ihrer Mama zusammen in Hannover. Soweit so gut. Am Nachmittag teilte die einstige Sommerhaus der Stars-Kandidatin dann aber einen tiefgehenden Beitrag in ihrer Instagram-Story: "Ich erzwinge nichts mehr. Was läuft, läuft. Was kaputt geht, geht kaputt. Ich habe nur noch Platz und Energie für Dinge, die mir wichtig sind." Einige ihrer Follower vermuten, dass Yeliz' den Spruch auf Johannes beziehe. Viel mehr teilt die Beauty nicht in ihrer Story.

Es wäre nicht das erste Mal, dass es zwischen den TV-Stars kriselt. Anfang des Jahres hatten die beiden offen darüber gesprochen, dass auch in ihrer Partnerschaft nicht alles rosig sei. Kurz darauf trennte sich das Paar im April. Nur kurze Zeit später rauften sich die beiden aber noch einmal zusammen – und gaben ihrer Liebe eine zweite Chance.

Instagram / https://www.instagram.com/johannes_haller/?hl=de Johannes Haller und Yeliz Koc

Anzeige

Instagram / johannes_haller Johannes Haller und Yeliz Koc

Anzeige

Instagram / _yelickoc_ Johannes Haller und Yeliz Koc

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de