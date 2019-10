Ihre Fans würden es ihnen so wünschen: Wann treten die Ex-Bachelor in Paradise-Kandidaten Yeliz Koc (25) und Johannes Haller (31) endlich vor den Traualtar? Dieses Jahr war für das Pärchen bereits eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle. Im April trennten sich die beiden, nur um ihrer Liebe einen Monat später bei einem gemeinsamen Urlaub noch eine zweite Chance zu geben. Im diesjährigen Sommerhaus der Stars bewiesen sie dann, wie gut sie sich kennen. Wird ihr Johannes als krönenden Abschluss 2019 noch einen Antrag machen?

Genau diese Frage stellte Yeliz ein neugieriger Fan in ihrer Instagram-Story. Die Antwort der 25-Jährigen dürfte die Follower aber erstmal ernüchtert haben: "Ich bin noch nicht bereit dafür. Das läuft ja auch nicht weg", zeigte sich die Influencerin überhaupt nicht ungeduldig darauf, ihrem Liebsten das Jawort zu geben. "Und ich finde eine Sache in unserer Position ganz wichtig, es sollte nie für die Öffentlichkeit sein, sondern für uns", fügte sie außerdem an.

Auch wenn sich Yeliz und Johannes mit der Hochzeit noch zurückhalten – beim Thema Familienplanung sind die zwei schon sehr viel weiter. Im Promiflash-Interview verriet die einstige Bachelor-Teilnehmerin, dass vor allem ihr Partner es kaum abwarten könne: "Wir haben eigentlich schon beschlossen, nächstes Jahr kann es ruhig so weit sein." Vor wenigen Wochen hörte Yeliz sogar schließlich mit der hormonellen Verhütung auf – und regelt das nun mit einem Kalender, der die fruchtbaren Tage anzeigt.

Petra Schönberger / Future Image / ActionPress Johannes Haller und Yeliz Koc beim Oktoberfest

Schürmann, Sascha / ActionPress Johannes Haller im August 2018

Public Address / ActionPress Johannes Haller und Yeliz Koc in Hamburg

