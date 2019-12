Bewarb sich Sarah Harrison (28) hier etwa durch die Blume für ein TV-Format? Die YouTuberin und ihr Mann Dominic (28) veröffentlichen regelmäßig Videos im Netz, in denen sie ihren Fans private Einblicke in ihr Leben geben oder ihnen Fragen beantworten. In einem neuen Clip stellten sie sich wieder einmal ihren neugierigen Fans – dabei kam ein heimlicher Wunsch von Sarah ans Licht: Die Influencerin will unbedingt zu Let's Dance!

In ihrem aktuellen YouTube-Video beantwortet die Mutter einer Tochter die Frage, ob sie gerne einmal bei der Tanzshow dabei wäre: "Ja! Meine Antwort ist ja. Also das ist schon so eine Königsshow und wenn ich da irgendwann mal mitmachen dürfte, wäre das eine absolute Ehre!" Und sie ist offenbar sehr überzeugt von ihrem Talent: "Oh, ich kann krass gut tanzen Schatz, gell?", fragte sie Dominic herausfordernd und stellte das dann mit ihm zu Tangomusik unter Beweis!

Der 28-Jährige gab zu, eine Anfrage der beliebten Sendung ebenfalls nicht abzulehnen: "Ja, ich glaube, ich würde auch mitmachen. Ich würde das Ding voll rocken!" Er und Sarah würden sogar sehr gerne als Konkurrenten dort antreten. "Ich würde safe gewinnen!", war sich die ehemalige Bachelor-Kandidatin ganz sicher.

Instagram / sarah.harrison.official Mia Rose und Sarah Harrison im Dezember 2019

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im Dezember 2019

Bieber, Tamara/ Action Press Dominic und Sarah Harrison bei den Place to B Awards 2019

Wer von den beiden hätte eurer Meinung nach bei "Let's Dance" bessere Chancen auf den Sieg? Ich denke, Sarah hätte bessere Chancen. Ich denke, Dominic hätte bessere Chancen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



