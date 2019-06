So haben sich das Sarah (28) und Dominic Harrison (27) wohl nicht vorgestellt! Eigentlich war bereits alles bis ins Detail geplant – nach der großen Hochzeit im Sommer sollte es Anfang 2020 für das Paar in die Flitterwochen gehen. Auch das Reiseziel stand schon fest: die Malediven. Doch wie kürzlich bekannt wurde, haben die Turteltauben ihren Urlaub gecancelt. Warum der Honeymoon nun auf Eis liegt und wie sie auf den sogenannten Zika-Virus aufmerksam geworden sind, erklären die zwei jetzt ausführlich in einem Video.

Vor einigen Tagen haben Sarah und Domi auf ihrem YouTube-Kanal einen Clip hochgeladen, in dem sie im Reisebüro ihren Trip auf die Malediven buchen. Kurz nachdem der Beitrag online gegangen war, meldeten sich plötzlich besorgte Fans zu Wort. "Es ist ja kein Geheimnis, dass wir uns ein Geschwisterchen für Mia nach der großen Hochzeit wünschen und die Leute, die das wussten, haben kommentiert, dass es in tropischen Ländern einen bestimmten Virus gibt", sagt Sarah in dem Video. Der Virus sei zwar in der Regel nicht gefährlich, könne allerdings für Schwangere oder für Frauen mit Kinderwunsch zum Problem werden.

Nachdem die Eltern der kleinen Mia Rose (1) von ihrer Community darauf aufmerksam gemacht wurden, haben sie sich mehr mit dem Thema beschäftigt und die Konsequenz gezogen: den bereits gebuchten Urlaub storniert. "Egal wie klein das Risiko ist, man kann es einfach nicht mit dem Gewissen vereinbaren, dass da was passieren kann", kommentiert Dominic die Entscheidung.

Instagram / dominic.harrison.official Dominic und Sarah Harrison

Instagram / dominic.harrison.official Dominic, Mia Rose und Sarah Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison in Kroatien, Juni 2019

