Janina El Arguioui (32) kann ihr Glück kaum fassen! Vor knapp einem Jahr musste die ehemalige DSDS-Teilnehmerin die tragische Nachricht verkraften, dass sie und ihr Mann Christian auf natürlichem Wege keine Kinder bekommen können. Noch im November erklärte sie dann, wie schwer die vergangenen Monate für das Paar gewesen seien. Jetzt haben die beiden allerdings Grund zur Freude: Zum Weihnachtsfest verkünden sie, dass sie sich auf Nachwuchs freuen dürfen.

"Wir beteten für ein Wunder und bekamen zwei!", schreibt Janina auf ihrem Instagram-Kanal. Auf einem Foto halten die werdenden Eltern zwei Mini-Strampler in die Luft und strahlen überglücklich in die Kamera. Ihre Zwillinge sollen im kommenden August das Licht der Welt erblicken und schon jetzt können sie es kaum noch erwarten. Dank langer Behandlung in einer Kinderwunschklinik haben es die beiden endlich doch geschafft, sich ihren Lebenstraum zu erfüllen, und freuen sich nun auf die Zukunft.

Kurz nach der Verkündung dieser ganz besonderen Weihnachtsbotschaft hat sich Janina gegenüber Promiflash bereits zu Wort gemeldet: "Wir haben einen sehr strapazenreichen Weg hinter uns, aber jetzt ist erst mal alles gut." Sie gibt zu, dass sie schon seit rund zwei Monaten von ihrem Glück wisse, weil sie aber noch immer in einer kritischen Phase sei, habe sie zuerst nichts verraten wollen.

Instagram / janina.elarguioui.official Janina El Arguiouis Ultralschallbilder

Anzeige

Instagram / janina.elarguioui.official Janina El Arguioui und ihr Partner Christian

Anzeige

Instagram / janina.elarguioui.official Janina El Arguioui und ihr Mann Christian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de