Janina El Arguioui (32) will sich endlich einen Lebenstraum erfüllen: Ein Baby mit ihrem Mann Christian! Vor knapp einem Jahr erfuhr das Paar, dass die ehemalige DSDS-Kandidatin auf natürlichem Wege keine Kinder bekommen kann. Gegenüber Promiflash verriet die Sängerin nun, wie sich der bisher unerfüllte Nachwuchs-Wunsch auf ihre Beziehung auswirkt: Sie und ihr Partner halten auch in dieser schweren Zeit zusammen.

"Wir sind so eng zusammen gewachsen und meistern jede Hürde gemeinsam. Der Kinderwunsch lässt uns zusammen stark sein, denn das müssen wir jetzt", betonte Janina im Promiflash-Interview. Die Kaarsterin und ihr Mann wüssten, dass schon viele Ehe an diesem Thema gescheitert seien und würden daher versuchen, dem vorzubeugen. "Natürlich streiten wir uns – auch oft wegen dieses Themas, aber [...] wichtig ist, dass man sich nach dem Streit auch wieder vertragen kann und in der Lage ist, sich zu entschuldigen bzw. zu verzeihen", stellte die 32-Jährige klar.

Erst kürzlich gab die Buch-Autorin ein Update! Nachdem sie über einen Zeitraum von einem Jahr in der Kinderwunschklinik in Grevenbroich behandelt wurde, wird sie sich Anfang nächsten Jahres einem speziellen medizinischen Eingriff unterziehen. Diese, nicht näher beschriebene Maßnahme soll sie ihrem Traum vom eigenen Baby ein Stück näher bringen. "Ich bin wahnsinnig aufgeregt", freute sich die Beauty kürzlich im Gespräch mit Promiflash.

Instagram / janina.elarguioui.official Janina El Arguioui, Sängerin

Instagram / janina.elarguioui.official Christian Bochannek und Janina El Arguioui an ihrem Hochzeitstag

Instagram / janina.elarguioui.official Janina El Arguioui im November 2019

