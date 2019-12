Seit fast 15 Jahren spielt Ellen Pompeo (50) bei Grey's Anatomy mit. Als ziemlich verkorkste Dr. Meredith Grey macht sie von Staffel eins an das heutige Grey Sloan Memorial Hospital unsicher. Auch von Anfang an dabei: Chandra Wilson (50), die Dr. Miranda Bailey spielt. Fans der ersten Stunde wissen, dass Bailey in der Serie älter ist als Meredith – doch was vielen nicht bewusst ist: Die Schauspielerinnen Ellen und Chandra sind im wahren Leben gleich alt!

Ihre Seriencharaktere trennen mehrere Jahre Altersunterschied – Dr. Bailey bildete die damalige Assistenzärztin Dr. Grey zur Chirurgin aus. Doch in echt trennen die Frauen nur ein paar Monate. So wurde Chandra im August dieses Jahres 50 und Ellen im November ein halbes Jahrhundert alt. Fans der Sendung sind von dieser Erkenntnis ziemlich verblüfft. "Mer und Bailey haben so einen großen Altersunterschied in der Show – mich hat es echt überrascht, dass sie im selben Alter sind", schrieb ein User auf Reddit.

Ungeachtet des vermeintlichen Altersunterschiedes hat sich die Show für Ellen auf jeden Fall in den vergangenen Jahren so richtig ausgezahlt. Die Familienmutter hat ihre Gage aus den Jahren 2014 und 2015 beinahe verdreifacht: Wie Celebrity Net Worth berichtet, verdiente die Beauty für Season 15 wohl mehr als 20 Millionen Dollar.

Instagram / thesarahdrew Ellen Pompeo, Chandra Wilson und Sarah Drew am Set von "Grey's Anatomy"

Getty Images Der "Grey's Anatomy"-Cast 2016

Getty Images "Grey's Anatomy"-Star Ellen Pompeo

