Grey's Anatomy hat sich für Ellen Pompeo (50) richtig ausgezahlt! Seit 2005 gehört die Schauspielerin zum Hauptcast der legendären Krankenhaus-Serie und gilt als ihr Aushängeschild. Seit die Blondine im Jahr 2007 für den heiß begehrten Golden-Globe-Award in der Kategorie "Drama / Serie" nominiert wurde, ist sie in der Rolle der Ärztin Meredith Grey für das US-amerikanische TV-Format unentbehrlich. Diese besondere Relevanz spiegelt sich auch auf Ellens Kontostand wieder – in den vergangenen Jahren hat sie ordentlich Geld scheffeln können!

Wie Celebrity Net Worth berichtet, soll die 50-Jährige mittlerweile ein Vermögen von etwa 70 Millionen Dollar verdient haben. In den vergangenen Jahren habe sich ihr Gehalt bei "Grey's Anatomy" rasant gesteigert: Demnach soll die Familienmutter in den Jahren 2014 und 2015 für eine Staffel noch schlappe 7,5 Millionen Dollar erhalten haben – mittlerweile habe sich ihre Gage jedoch quasi verdreifacht. Dem Magazin nach kassierte Ellen für Season 15 wohl mehr als 20 Millionen Dollar ein.

Dieser enorme Erfolg kommt nicht von ungefähr: Die US-Amerikanerin steht nicht nur in einer der Hauptrollen vor der Kamera, sie spricht auch die Off-Stimme in einigen Szenen. Zudem ist Ellen seit 2018 selbst als Produzentin am "Grey's Anatomy"-Spin-off Station 19 beteiligt und hat außerdem vor wenigen Jahren eine eigene Produktionsfirma gegründet.

Getty Images Ellen Pompeo, "Grey's Anatomy"-Star

