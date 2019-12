Schillernder Look zum Weihnachtsfest! Zu Heiligabend veranstaltete der KarJenner-Clan eine Xmas-Sause der Extraklasse: Neben etlichen Christbäumen, Lichtern, Stargästen und sogar Elfen-Darstellern sorgten Kylie Jenner (22) und Co. auch mit ihren Outfits für herunterfallende Kinnladen! So glänzten die Kosmetikunternehmerin und ihr Spross Stormi Webster (1) beispielsweise in zueinander passenden, maßangefertigten Satinkleidern. Sie waren aber nicht das einzige Mutter-Tochter-Duo im Partnerlook: So goldig war der Auftritt von Khloe Kardashian (35) und ihrem Spross True Thompson (1)!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Familienblondine Einblicke ihres Weihachtsfests: Die "Revenge Body"-Moderatorin und ihr Töchterchen besuchten das fest in goldfarbenen Glitzerkleidern. Während die 35-Jährige eine hautenge, asymmetrische Pailletten-Robe mit XXL-Beinschlitz und tiefem Ausschnitt trug, zog ihr Mini-Me in einem verspielten Tüll-Kleid und Shearling-Stiefelchen alle Blicke auf sich. Im Gegensatz zu Khloe glänzte sogar eine funkelnde Halskette am Hals der Einjährigen! Die Fans der Reality-TV-Bekanntheit waren von dem Anblick jedenfalls hin und weg: "Das süßeste und festlichste Duo" und "Wow, ihr beide seht großartig aus", lauteten nur zwei Meinungen von begeisterten Fans.

Lange behielt das Nesthäkchen sein Outfit aber offenbar wohl nicht an: In den Kommentaren bedauerte ein Gast der Feiertagsfete, dass er True bei der Party vermisst habe. "Sie hat sich nicht gut gefühlt. Armes Ding", erklärte der Fernsehstar die Abwesenheit seiner Tochter.

