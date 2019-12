Diese Familie weiß ganz einfach, wie man ausgelassen feiert! Bei besonderen Anlässen beweist der KarJenner-Clan um Kim Kardashian (39) und Co. immer wieder, dass er sich mit Partys bestens auskennt. Auch für den diesjährigen Heiligabend haben die Reality-Stars mal wieder alle Register gezogen: Pompöser hätten Familienoberhaupt Kris Jenner (64) und ihre prominenten Kinder wohl kaum in die Feiertage starten können!

Kylie Jenner (22) erregte bereits vor Beginn der Weihnachtsfeier jede Menge Aufsehen: Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Kosmetikunternehmerin Aufnahmen, die sie und Töchterchen Stormi Webster (1) im Partnerlook zeigen. Bei den Outfits in festlichem Tannengrün handelt es sich um maßgeschneiderte Satinroben des Modehauses Ralph and Russo. Während das Kleidchen der Einjährigen mit Rüschen versehen war, begeisterte Kylies Version mit sexy Beinschlitz und XXL-Schleife. Ein weiterer Hingucker war die beeindruckende Smaragdhalskette mit dazu passenden Ohrringen.

Später gewährte vor allem Kim ihrer Community auf der Plattform exklusive Einblicke in das Fest: So war die Location nicht nur mit unzähligen Christbäumen, Weihnachtslichtern und XXL-Geschenkpaketen dekoriert – die geladenen Gäste wurden von keiner Geringeren als Superstar Sia (44) unterhalten. Auch Comedian Kathy Griffin war Teil der Veranstaltung, ganz genau wie Kanye West (42) und sein Gospelchor. Zu den absoluten Highlights zählten auch die Schauspieler, die als Elfen verkleidet auf Ästen, Schlitten und Co. posierten.

Twitter / Kathy Griffin Kim Kardashian und Kathy Griffin

Instagram / kourtneykardash Sia bei der Kardashian-Weihnachtsparty

Instagram / kourtneykardash Ein Elf auf der Kardashian-Weihnachtsparty

