Anne Wünsches (28) Tochter bekommt im Urlaub ein Umstyling der etwas anderen Art! Die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin verbringt die Feiertage mit ihren Kindern Miley und Juna und ihrem Partner Karim in Thailand. Statt Weihnachtsbaum und Frost setzen sie dieses Jahr auf Palme und Affenhitze. Da kann man schon mal Lust auf einen sommerlichen Look bekommen. Annes Älteste durfte sich bereits am ersten Reisetag eine neue Frisur wünschen – und trägt nun stolz kunterbunte Braids!

Das flotte Zopf-Ergebnis präsentierte die Mama voller Stolz auf ihrem Instagram-Account: Anne teilte mehrere Fotos, die Miley während und nach der Flecht-Prozedur zeigten. Am Ende zierten ihren Kopf eine Menge giftgrüner und rosafarbener Zöpfchen. Die Schülerin schien sich riesig über die optische Veränderung gefreut zu haben.

Bei den Followern kamen die Braids der kleinen Miley richtig gut an, wie die Kommentare unter dem Beitrag beweisen: "Ich finde, ihr stehen die Haare echt super-gut, sogar die Farben sehen klasse aus", freute sich ein Fan. Was sagt ihr zu der haarigen Veränderung? Stimmt ab.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsches Tochter Miley in Bangkok

Instagram / anne_wuensche Miley und Juna in Bangkok

Instagram / anne_wuensche Ex-BTN-Star Anne Wünsche

