Jan Leyk (35) schwebt auf Wolke sieben! Mitte des Monats überraschte der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller seine Fans mit einer süßen Nachricht. Nach zuletzt eher traurigen Schlagzeilen aufgrund seiner Depressionen und Panikattacken hat er Grund zur Freude: Jan ist wieder glücklich vergeben. Sein Liebesleben teilt er jetzt nun mit seiner Community – und postet im Netz ein Pärchen-Foto.

"Auf Verboten mit meinem Girl unterwegs!", schreibt Jan rebellisch zu einem Instagram-Pic der beiden. Verbotenerweise flitzen sie eng umschlungen zu zweit auf dem Roller durch die Hamburger City. Während der Schauspieler das Gefährt lenkt, lehnt sich seine Liebste an ihn und knipst den Schnappschuss in einer Fensterscheibe. Ihre Zweisamkeit genießen die beiden bei den ersten gemeinsamen Weihnachtstagen also nicht nur unterm Baum, sondern bei lustigen Paar-Unternehmungen in der Hafenstadt.

Schon seine Beziehung machte der 35-Jährige auf eine ziemlich amüsante Art und Weise bekannt. Zu einem Bild eines selbst gebastelten Adventskalenders schrieb er: "Mama, hier der Beweis. Ich hab' jetzt 'ne Freundin." Kurz darauf bestätigte er mit einem weiteren Posting, das ihn zusammen mit der Blondine zeigte, dass es sich zuvor nicht bloß um einen Scherz gehandelt hatte.

