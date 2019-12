2019 war das Jahr von Evelyn Burdecki (31)! Nachdem die TV-Bekanntheit in der Vergangenheit durch diverse Reality-Formate wie Der Bachelor oder Promi Big Brother für Aufsehen gesorgt hat, konnte sie mit ihrer diesjährigen Teilnahme bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! die Zuschauer endgültig für sich begeistern. Sie wählten die 31-Jährige sogar zur Dschungelkönigin. Seitdem findet kaum eine Sendung ohne sie statt. Auch für 2020 hat Evelyn schon einige neue Projekte geplant. Hat die Influencerin Angst, dass ihre Glückssträhne eines Tages vorbei sein wird?

Im Interview mit Quotenmeter ließ die Beauty die vergangenen Monate noch einmal Revue passieren. Auf die Frage, ob sie sich darüber Sorgen mache, dass ihre Karriere eines Tages ein Ende finden könnte, reagierte sie prompt: "Nein. Dieses Jahr habe ich meinen Traum komplett gelebt. Ich war in diversen Shows und viele Leute haben mich kennengelernt." Für diese Erfahrungen sei sie ungemein dankbar. Außerdem verriet sie: "Ich habe keine Angst davor, irgendwann zu scheitern. Wenn das so wäre, würde ich ja immer unter Druck stehen und könnte nicht die Evelyn sein, die ich bin." Ihr sei es auch zukünftig wichtig, authentisch zu sein und sich selbst treu zu bleiben.

Evelyns Karriereende scheint aber noch in weiter Ferne zu liegen. Denn schon im Januar wird die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin erneut im Fernsehen zu sehen sein. Für die Sendung "Dr. Bob's Australien" reist sie zusammen mit dem beliebten Dschungel-Arzt Dr. Bob (69) und Thorsten Legat (51) durch Down Under.

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, Reality-Star

Anzeige

Splash News Evelyn Burdecki, "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Gewinnerin 2019

Anzeige

Splash News Evelyn Burdecki beim Medienboard Empfang 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de