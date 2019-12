Im November fing ein neues Kapitel bei Sturm der Liebe an. Nach der Hochzeit von Denise (Helen Barke, 24) und Joshua (Julian Schneider, 29) sind sie das neue Traumpaar am Fürstenhof: Franzi (Léa Wegmann, 29) und Tim (Florian Frowein, 31). Doch auch wenn es zu Beginn schon zwischen ihnen geknistert hat, müssen sie noch einige Hürden überwinden, bevor sie ihr Happy End bekommen: unter anderem Tims Ex Nadja (Anna Lena Class), die sich zwischen sie stellt. Trotz dieser Probleme hält Franzi an ihrer Liebe zu Tim fest – aber warum?

Im Promiflash-Interview erklärte "Sturm der Liebe"-Traumfrau Léa, warum sie in den Pferdenarren verliebt ist: "Tim ist ihr Retter in der Not. Sie sieht ihn und ist blitzverliebt. Der schöne Mann auf dem Pferd mit diesem unwiderstehlichen Lächeln." Außerdem könne ihre Figur Franzi sofort spüren, dass dieser Kerl, ein Herz aus Gold hat, das selbst bei seinen schrecklichsten Fehlern, noch durchscheint und sie immer wieder verzaubert.

Aber stimmt die Chemie auch abseits der Kameras? Gegenüber Promiflash schwärmte Florian in den höchsten Tönen von seiner Schauspielpartnerin Léa! "Mir gefällt die Zusammenarbeit super. Ich bin superglücklich und superzufrieden", erklärte er begeistert im Gespräch. Mit Léa sei die Arbeit direkt auf einer Ebene gewesen, die Spaß gemacht hätte, was ihn sehr glücklich mache.

ARD / Christof Arnold Florian Frowein und Léa Wegmann, "Sturm der Liebe"-Darsteller

Anzeige

ARD / Christof Arnold Léa Wegmann, "Sturm der Liebe"-Darstellerin

Anzeige

ARD / Christof Arnold Florian Frowein, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de