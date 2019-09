Jetzt ist es offiziell: Florian Frowein und Léa Wegmann (28) sind das neue Traumpaar bei Sturm der Liebe! In der vergangenen Staffel stand die Liebesgeschichte von Denise Saalfeld (Helen Barke, 24) und Joshua Winter (Julian Schneider, 29) im Vordergrund. Nach einem Jahr voller Hindernisse und Turbulenzen bekommen die Turteltauben am ersten November ihr Happy End: Voraussichtlich in Folge 3.261 geben sie sich das Jawort. Nach der Hochzeit dürfen die "Sturm der Liebe"-Zuschauer mit Franzi Krummbiegl und Tim Degen mitfiebern!

Das neue Telenovela-Duo hat ARD heute in einer offiziellen Pressemitteilung bestätigt. Obstbäuerin Franzi wird verkörpert von Léa Wegmann. Die Blondine begegnet ihrem Traummann, während sie auf dem Weg zu einem wichtigen Termin eine Fahrradpanne hat. Hilfe bekommt sie von einem Reiter – Tim Degen – in den sie sich sofort verliebt. Und der Darsteller des Retters ist für die Fans des Formats kein Unbekannter: Er wird gespielt von SdL-Liebling Florian Frowein (31), der bisher als Boris Saalfeld am Fürstenhof zu sehen war.

Aber wie ist es möglich, dass der 31-Jährige nun einen neuen Charakter verkörpert? Ganz einfach: Florian schlüpft in eine Doppelrolle und wird bei "Sturm der Liebe" sowohl Boris als auch dessen bisher verschollenen Zwillingsbruder Tim spielen. Freut ihr euch auf das neue Traumpaar? Stimmt ab!

ARD / Christof Arnold Julian Schneider und Helen Barke, "Sturm der Liebe"-Darsteller

Anzeige

ARD / Christof Arnold Léa Wegmann und Florian Frowein, "Sturm der Liebe"-Darsteller

Anzeige

ARD / Christof Arnold, Florian Frowein und Dieter Bach bei "Sturm der Liebe"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de