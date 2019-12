Na, wenn diese Aufnahmen die Trennungsspekulationen nicht in die Luft schlagen! Bis vor Kurzem behaupteten böse Zungen immerhin noch, dass es bei Miley Cyrus (27) und Cody Simpson (22) gewaltig kriseln würde: Angeblich habe der Musiker sogar fremdgeknutscht, während die Schauspielerin ihren Kummer in Form ihres traurigen Weihnachtssongs ausgedrückt habe. Dass an den Gerüchten nichts dran ist, bewies das Paar nun höchstpersönlich – und zwar in Form besinnlichen Weihnachtsbildern!

Auf ihren Instagram-Accounts ließen Cody und Miley ihre Fans an ihrem ersten Weihnachtstag teilhaben und siehe da: Der vermeintliche Ex der "Mother's Daughter"-Interpretin feierte mit ihrer ganzen Familie! Etliche Fotos zeigten das Paar gemeinsam mit dem Cyrus-Clan, während einige Aufnahmen sogar süße Mußestunden zwischen den Turteltauben festhielten.

Neben kuscheligen Momenten auf der Couch teilten die zwei sogar freche Instagram-Storys, die die 27-Jährige und ihren fünf Jahre jüngeren Freund gut gelaunt beim Twerken zeigten. Fest steht also: Glücklicher hätten Miley und Cody an ihrem ersten Weihnachtsfest als Pärchen wohl nicht sein können!

Instagram / codysimpson Cody Simpson, Musiker

Instagram / mileycyrus Cody Simpson und Miley Cyrus am ersten Weihnachtstag

Instagram / mileycyrus Cody Simpson und Miley Cyrus

