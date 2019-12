Oh, oh – ist also doch etwas an den Krisenspekulationen um Miley Cyrus (27) und Cody Simpson (22) dran? Erst kürzlich waren zwar Trennungsspekulationen um die beiden Musiker im Umlauf – Codys Schwester Alli Simpson hatte diese aber schnell vehement dementiert. Dennoch scheint zwischen dem Pärchen nicht alles in Butter zu sein: Mileys Partner soll nun tatsächlich beim Fremdknutschen erwischt worden sein!

Das will ein Insider von Page Six beobachtet haben: Die Nacht von Sonntag auf Montag habe Cody in der Little Sister Lounge in East Village verbracht, und zwar im Kreise von vielen, vielen Frauen. Von seiner Freundin fehlte aber jede Spur, was der 22-Jährige ausgenutzt habe. "Er hat getrunken und mit den Mädels geflirtet. [...] Er war von all diesen Mädchen umgeben und eine von ihnen wäre beinahe ohnmächtig geworden und er küsste sie auf die Lippen, ohne Zunge", berichtet die Quelle.

Aber es wird noch heikler: "Als er da war, hat er Miley geschrieben", plauderte der Kontakt außerdem aus. Da hat er die Rechnung aber ohne Cody gemacht – auf Twitter nimmt er den Gerüchten den Wind aus den Segeln: "Wenn sich mehr Menschen mit Literatur und nicht dem Gift des Geistes [...] beschäftigen würden, wären wir als Gesellschaft vielleicht an einem besseren Punkt", teilt er gegen das Klatsch-Portal aus. In seinen Augen sollten sich die Menschen tiefgründigeren Dingen als solchen Banalitäten wie Tratsch widmen.

Getty Images Cody Simpson, Musiker

Anzeige

Getty Images Miley Cyrus, Sängerin

Anzeige

Getty Images Cody Simpson, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de