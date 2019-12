Helene Fischer (35) ist total verliebt in ihren Freund Thomas Seitel – doch wo ist der Tänzer während ihrer Sendung abgeblieben? Die Allround-Künstlerin begeisterte gestern mit ihrem kunterbunten Programm der "Helene Fischer Show" mal wieder ein Millionenpublikum. Aufmerksamen Zuschauern dürfte allerdings eine Frage den ganzen Abend beschäftigt haben: Ist Helenes Schatz Thomas etwa gar nicht involviert? Tatsächlich hat er seiner Freundin nicht zur Seite gestanden – jedenfalls nicht auf der Bühne…

Auf süße Pärchenmomente mussten die Fans wohl oder übel verzichten – gemeinsame Auftritte blieben aus. Doch wie die Berliner Zeitung erfahren haben will, soll Helene trotzdem vor Ort von ihrem Liebsten unterstützt worden sein! Thomas turnte zwar nicht mit ihr vor den TV-Kameras herum, dafür habe er sich Backstage aufgehalten – wo sich Helene während der Aufzeichnung vermutlich den einen oder anderen Supporter-Kuss abholen konnte. Bei der Aftershow-Party sei das Paar dann allerdings zusammen aufgetaucht.

Vor allem eine Akrobatik-Einlage hat wohl für Verwirrung gesorgt! Immerhin dürfte der Akrobatik-Laie angenommen haben, dass Helene wie so häufig gemeinsam mit Thomas in luftiger Höhe über die Bühne wirbeln würde. Stattdessen stellte die 35-Jährige ihre Sportlichkeit mit einem anderen Mann unter Beweis, dem "Cirque du Soleil"-Künstler Julio Batista de Souza. Doch auch dafür gibt es eine simple Erklärung: Helene präsentierte gestern eine völlig andere Art von Bewegungskunst, die Thomas noch nie mit ihr praktiziert hat. Das Male-Model arbeitet mit Strapaten, also unter der Decke befestigten Bändern, durch die Beine oder Arme gehangen werden. Gestern Abend wurde anstelle besagter Stoffstreifen unter anderem ein langer Stab verwendet.

Getty Images Thomas Seitel und Helene Fischer 2017 in Berlin

Die Helene Fischer Show, ZDF Helene Fischer in ihrer "Helene Fischer Show" 2019

Die Helene Fischer Show, ZDF Helene Fischer und Julio Batista de Souza in der "Helene Fischer Show" 2019

