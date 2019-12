Angelina Jolie (44) scheint in diesem Jahr ihre Kids fürs Weihnachts-Shopping aufgeteilt zu haben! Die Sechsfach-Mama wurde am vergangenen Sonntag zunächst mit ihren Töchtern Zahara (14) und Shiloh (13) in Los Angeles auf Geschenke-Jagd von Paparazzi gesichtet. Nur einen Tag später schien die Schauspielerin allerdings noch immer nicht alle Geschenke beisammen zu haben – dieses Mal hatte sie allerdings ihre Zwillinge Knox (11) und Vivienne (11) dabei: Die Fotos von dem Shopping-Bummel sind dabei eine echte Rarität, denn nur mit den Twins ist die 44-Jährige extrem selten unterwegs.

Angelina legt offensichtlich Wert darauf, dass alle ihre Kinder zu ihrer Xmas-Shoppingtour kommen! Am 23. Dezember war es nach ihren großen Schwestern für die beiden Elfjährigen so weit. Auf den Schnappschüssen der Fotografen sind die zwei zusammen mit ihrer Mama zu sehen, die einige Tüten trägt. Dabei ist sie ebenso herausgeputzt wie bei dem ersten Einkaufs-Trip einen Tag zuvor: Der Hollywood-Star trug eine weiße Bluse und einen Bleistiftrock zu einem langen, schwarzen Cardigan. Die Kinder wirkten so, als wäre der Ausflug erfolgreich gewesen – denn auf dem Weg zum Familienwagen grinsten sie gut gelaunt.

Was ihre Kinder schließlich unter der Weihnachtstanne traditionell am Morgen des 25. Dezember gefunden haben, ist nicht bekannt. Eine Quelle sagte kürzlich aber im Interview mit HollywoodLife: "Wenn es um Geschenke geht, versucht Angelina es nicht zu übertreiben. Aber sie neigt dazu, ihre Kinder zu Weihnachten ein wenig zu sehr zu verwöhnen – sie kann einfach nicht anders."

ROMA / MEGA Zahara und Shiloh Jolie-Pitt mit ihrer Mutter Angelina in Los Angeles

Backgrid / ActionPress Angelina Jolie mit ihren Zwillingen Knox und Vivienne

Backgrid / ActionPress Angelina Jolie mit ihren Zwillingen Knox und Vivienne

